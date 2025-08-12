Mercato : Le PSG lâche une réponse à 30M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato s’annonce mouvementé pour le PSG ces prochains jours. Après avoir mis la main sur Lucas Chevalier, le club de la capitale souhaiterait se débarrasser de Gianluigi Donnarumma cet été. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs fixé leur prix pour le portier italien, en fin de contrat en juin 2026.

Le PSG risque de vivre une fin de mercato assez animée. En l’espace de quelques jours, le club de la capitale a officialisé les arrivées de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Mais il y a un autre dossier chaud que les dirigeants parisiens vont devoir gérer. En fin de contrat en juin 2026, Gianluigi Donnarumma est annoncé plus que jamais sur le départ.

Donnarumma poussé vers la sortie par Chevalier ? Les négociations pour sa prolongation sont au point mort, et l’arrivée de Lucas Chevalier a confirmé les intentions du PSG à son égard. Les Rouge-et-Bleu voudraient éviter une cohabitation entre le Français et Gianluigi Donnarumma, et surtout un départ libre de ce dernier l’été prochain. Les pensionnaires de la Ligue 1 voudraient donc le transférer dès cet été.