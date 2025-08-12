En conflit avec le PSG, Gianluigi Donnarumma prend une décision totalement inattendue !

Alexis Brunet

Ce mardi, le PSG s’est envolé direction Udine pour participer à la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Pas retenu dans le groupe parisien et poussé vers un départ, Gianluigi Donnarumma est lui resté dans la capitale française. L’Italien est même allé au Campus, mais il ne s’est pas entraîné avec les lofteurs.

En ce moment, Gianluigi Donnarumma est sans doute en train de vivre sa pire période au PSG. En effet, le club de la capitale ne compte plus sur lui et tente par tous les moyens de le faire partir. Le champion de France a déjà recruté son successeur en la personne de Lucas Chevalier et l’a même privé de Supercoupe d’Europe.

Gianluigi Donnarumma ne disputera pas la Supercoupe d’Europe Ce mercredi 13 août, le PSG disputera la Supercoupe d’Europe contre Tottenham à Udine. À cette occasion, cela ne servira à rien de chercher Gianluigi Donnarumma. Le portier ne sera ni titulaire, ni sur le banc de touche, car il n’a tout simplement pas été retenu pour cette rencontre. C’est donc Lucas Chevalier qui effectuera son baptême du feu dans la cage parisienne.