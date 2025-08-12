85M€ : Le transfert qui va rendre fou le PSG !

Pierrick Levallet

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma risque d’animer le mercato du PSG encore quelques jours, voire semaines. Le club de la capitale souhaiterait se séparer du portier italien, en fin de contrat en juin 2026. Un club prestigieux était annoncé sur le dossier. Mais un récent transfert pourrait faire capoter celui du gardien de but de 26 ans.

Le PSG va vivre des prochaines semaines mouvementées sur le mercato. Le club de la capitale doit encore gérer le cas Gianluigi Donnarumma. Le portier italien est plus que jamais poussé vers la sortie. Les Rouge-et-Bleu veulent éviter un départ libre du gardien de but de 26 ans, dont le contrat expire en juin 2026. Les pensionnaires de la Ligue 1 souhaiteraient donc transférer le champion d’Europe dès cet été.

Le PSG veut se débarrasser de Donnarumma Gianluigi Donnarumma aurait d’ailleurs quelques options pour son avenir. La Premier League resterait très attentive à la situation de la star du PSG. Manchester United était notamment annoncé avec insistance sur le dossier ces derniers jours. Mais un récent transfert pourrait bien tout faire capoter.