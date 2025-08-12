Luis Enrique le vire du PSG : La décision qui déclenche un clash avec un autre entraîneur !

Ce mercredi, le PSG affronte Tottenham pour la Supercoupe d'Europe. Alors que les Parisiens se sont envolés pour Udine, où se disputera la rencontre, Gianluigi Donnarumma n'a lui pas été appelé. Une décision forte de la part de Luis Enrique, qui fait réagir en Italie. Et visiblement, Gennaro Gattuso, sélectionneur italien, serait plus remonté que jamais.
Recruté pour 55M€, Lucas Chevalier est le nouveau gardien numéro 1 du PSG. Gianluigi Donnarumma a ainsi perdu sa place, lui que le club de la capitale invite désormais à se trouver un autre club. L'Italien n'est plus en odeur de sainteté à Paris et on a pu le voir avec la liste des joueurs du PSG convoqués pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham où Donnarumma ne figure pas. Un choix fort de la part de Luis Enrique.
Gattuso furieux !
Gianluigi Donnarumma est donc aujourd'hui plus que jamais sur la touche au PSG. De quoi faire bondir en Italie, Gennaro Gattuso le premier. En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le sélection transalpin serait furieux de la décision prise par Luis Enrique. D'ailleurs, comme l'explique le média italien, alors que Gattuso assistera ce mercredi à la rencontre entre le PSG et Tottenham, il ne devrait être le plus enjoué à l'idée de rencontrer l'entraîneur du club de la capitale.
« Ça n'a aucune explication logique »
Gennaro Gattuso serait donc remonté face à la gestion du PSG avec Gianluigi Donnarumma. Et il n'est d'ailleurs pas le seul de l'autre côté des Alpes. En effet, Christian Abbiati, ancien coéquipier du Parisien au Milan AC, a confié : « Il y a quelque chose de fou dans tout ça. Ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose, et après, c'est normal, ça les regarde. Sinon, c'est fou, ça n'a aucune explication logique ».