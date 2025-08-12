Luis Enrique le vire du PSG : La décision qui déclenche un clash avec un autre entraîneur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, le PSG affronte Tottenham pour la Supercoupe d'Europe. Alors que les Parisiens se sont envolés pour Udine, où se disputera la rencontre, Gianluigi Donnarumma n'a lui pas été appelé. Une décision forte de la part de Luis Enrique, qui fait réagir en Italie. Et visiblement, Gennaro Gattuso, sélectionneur italien, serait plus remonté que jamais.

Recruté pour 55M€, Lucas Chevalier est le nouveau gardien numéro 1 du PSG. Gianluigi Donnarumma a ainsi perdu sa place, lui que le club de la capitale invite désormais à se trouver un autre club. L'Italien n'est plus en odeur de sainteté à Paris et on a pu le voir avec la liste des joueurs du PSG convoqués pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham où Donnarumma ne figure pas. Un choix fort de la part de Luis Enrique.

Gattuso furieux ! Gianluigi Donnarumma est donc aujourd'hui plus que jamais sur la touche au PSG. De quoi faire bondir en Italie, Gennaro Gattuso le premier. En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le sélection transalpin serait furieux de la décision prise par Luis Enrique. D'ailleurs, comme l'explique le média italien, alors que Gattuso assistera ce mercredi à la rencontre entre le PSG et Tottenham, il ne devrait être le plus enjoué à l'idée de rencontrer l'entraîneur du club de la capitale.