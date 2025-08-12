66M€ : Le nouveau transfert qui régale le boss du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est désormais officiel, Illia Zabarnyi est un joueur du PSG. Ce mardi, l'Ukrainien s'est engagé jusqu'en 2030 avec le club de la capitale moyennant 66M€. Arrivé en provenance de Bournemouth, le défenseur central n'a pas caché sa joie et il en de même pour Nasser Al-Khelaïfi, heureux d'accueillir Zabarnyi à Paris.

Après Lucas Chevalier, c'est Illia Zabarnyi qui s'est engagé avec le PSG ce mardi. Cela faisait depuis un moment maintenant que les négociations avec Bournemouth étaient ouvertes, il aura fallu se montrer patient pour assister à la fin heureux de feuilleton. Contre un chèque de 66M€, l'Ukrainien intègre ainsi l'effectif de Luis Enrique.

« Illia est un joueur international de talent et un grand professionnel » Du côté du PSG, on se réjouit d'ailleurs de cette nouvelle recrue. Pour les médias du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi a confié à propos de renfort d'Illia Zabarnyi : « Nous sommes heureux de poursuivre le renforcement de notre collectif avec la signature d’Illia Zabarnyi. Illia est un joueur international de talent et un grand professionnel – il apportera une contribution majeure à tout ce que nous construisons sur le long terme au Paris Saint-Germain ».