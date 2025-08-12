Une star du Real Madrid au PSG : La presse étrange dévoile une offre «officielle»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le mercato estival s'agite autour de Rodrygo, l'attaquant du Real Madrid. Bien que le PSG soit intéressé, seul Tottenham a formellement approché le club merengue, prêt à lâcher l’international brésilien de 24 ans pour un montant proche des 100 millions d'euros exigés. Manchester City songerait également à passer à l’action prochainement.

« J’ai une info. Luis Campos aime beaucoup Rodrygo ». Il y a quelques jours, Walid Acherchour confirmait sur Winamax les informations divulguées à l’étranger concernant un intérêt du Paris SG pour l’attaquant brésilien du Real Madrid, dont l’avenir s’écrit en pointillé. « Ils n’écartent pas la possibilité sur la fin de mercato d’aller dessus si surtout Kang-in Lee, Asensio, Kolo Muani se barrent. Il va falloir des sorties et il y a aussi le cas Ramos », expliquait le consultant que l'on peut retrouver dans l'After Foot sur RMC.

Seul Tottenham est passé à l’action Cela fait un certain temps que Rodrygo est associé au PSG, qui n’est pas le seul à apprécier son profil. Lundi, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que Manchester City songeait à passer à l’action pour le coéquipier de Kylian Mbappé, après les départs attendus de Jack Grealish, James MacAtee et Savinho. Comme le rappelle OK Diario, de nombreux clubs ont été associés à Rodrygo lors de ce mercato estival : Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City et donc le PSG, mais le média espagnol précise que seul Tottenham a officiellement approché le Real Madrid.