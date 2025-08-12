Une star du Real Madrid au PSG : La presse étrange dévoile une offre «officielle»

Le mercato estival s'agite autour de Rodrygo, l'attaquant du Real Madrid. Bien que le PSG soit intéressé, seul Tottenham a formellement approché le club merengue, prêt à lâcher l’international brésilien de 24 ans pour un montant proche des 100 millions d'euros exigés. Manchester City songerait également à passer à l’action prochainement.
« J’ai une info. Luis Campos aime beaucoup Rodrygo ». Il y a quelques jours, Walid Acherchour confirmait sur Winamax les informations divulguées à l’étranger concernant un intérêt du Paris SG pour l’attaquant brésilien du Real Madrid, dont l’avenir s’écrit en pointillé. « Ils n’écartent pas la possibilité sur la fin de mercato d’aller dessus si surtout Kang-in Lee, Asensio, Kolo Muani se barrent. Il va falloir des sorties et il y a aussi le cas Ramos », expliquait le consultant que l'on peut retrouver dans l'After Foot sur RMC.
Seul Tottenham est passé à l’action
Cela fait un certain temps que Rodrygo est associé au PSG, qui n’est pas le seul à apprécier son profil. Lundi, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que Manchester City songeait à passer à l’action pour le coéquipier de Kylian Mbappé, après les départs attendus de Jack Grealish, James MacAtee et Savinho. Comme le rappelle OK Diario, de nombreux clubs ont été associés à Rodrygo lors de ce mercato estival : Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City et donc le PSG, mais le média espagnol précise que seul Tottenham a officiellement approché le Real Madrid.
Le Real Madrid attend 100M€
Il y a quelques jours, le quotidien AS avait déjà révélé que les Spurs avaient contacté le Real Madrid pour obtenir l’autorisation de négocier avec le joueur de 24 ans, valorisé à 100M€ par Florentino Pérez. La formation anglaise serait quant à elle disposée à aller jusqu’à 90M€, toujours selon la presse espagnole...