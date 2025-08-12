Mercato : Après avoir accueilli six nouveaux joueurs, l’OM prépare trois transferts de plus !

Après avoir mis la main sur six nouveaux joueurs durant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille n’a pas fini ses emplettes comme l’a fait savoir Roberto De Zerbi samedi soir, après le dernier match amical contre Aston Villa. Trois profils sont visés par le club phocéen, à quelques jours de la reprise de la Ligue 1.
Comme prévu, l’Olympique de Marseille fait parler dans ce mercato estival. Six nouveaux joueurs ont posé leurs valises dans la cité phocéenne (CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao), et ce n’est pas fini puisque d’autres renforts sont attendus par Roberto De Zerbi.
De Zerbi veut un latéral gauche
« Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront », a fait savoir l’entraîneur de l’OM samedi soir, au terme du match amical contre Aston Villa (3-1). L’arrivée d’un latéral gauche est notamment espérée : « Je pense que quelqu'un arrivera à ce poste-là, c'est une de nos priorités ». Selon La Provence, deux autres profils sont également visés.
Un défenseur axial et un milieu également convoités par l’OM
Le quotidien régional annonce ce mardi dans ses colonnes que l’OM vise également un milieu de terrain après le départ de Valentin Rongier, tandis qu’un renfort défensif est encore convoité. Les discussions auraient repris avec Bruges concernant Joel Ordóñez, valorisé à 30M€. Pas de quoi refroidir visiblement les dirigeants marseillais.