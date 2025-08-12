Mercato : Après avoir accueilli six nouveaux joueurs, l’OM prépare trois transferts de plus !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir mis la main sur six nouveaux joueurs durant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille n’a pas fini ses emplettes comme l’a fait savoir Roberto De Zerbi samedi soir, après le dernier match amical contre Aston Villa. Trois profils sont visés par le club phocéen, à quelques jours de la reprise de la Ligue 1.

Comme prévu, l’Olympique de Marseille fait parler dans ce mercato estival. Six nouveaux joueurs ont posé leurs valises dans la cité phocéenne (CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao), et ce n’est pas fini puisque d’autres renforts sont attendus par Roberto De Zerbi.

De Zerbi veut un latéral gauche « Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront », a fait savoir l’entraîneur de l’OM samedi soir, au terme du match amical contre Aston Villa (3-1). L’arrivée d’un latéral gauche est notamment espérée : « Je pense que quelqu'un arrivera à ce poste-là, c'est une de nos priorités ». Selon La Provence, deux autres profils sont également visés.