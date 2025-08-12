Mercato - PSG : Luis Enrique n’en veut plus, ce gros transfert qui va mettre fin au feuilleton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais Randal Kolo Muani n’entre plus du tout dans les plans du PSG, qui cherche à s’en séparer cet été. Depuis plusieurs semaines, la Juventus tente de trouver un accord avec Paris pour son transfert. Un véritable feuilleton, qui continue d’avancer positivement selon Fabrizio Romano.

Le mercato du PSG pourrait prochainement être marqué par une grosse vente. Recruté contre 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani n’aura jamais réussi à s’imposer au sein du club parisien. Prêté à la Juventus la saison dernière, l’attaquant français a retrouvé des couleurs, et désormais, le club italien souhaite le recruter définitivement.

Kolo Muani se rapproche d’un départ Mais sous quelle formule ? Pendant longtemps, la Juventus a proposé un nouveau prêt au PSG, assorti d’une option d’achat. Cela ne convient pas du tout aux dirigeants parisiens, qui souhaitent s’assurer d’un départ définitif de Randal Kolo Muani. Depuis plusieurs jours, les deux parties sont désormais d’accord sur un prêt payant avec obligation d’achat. Le montant total de l’opération devrait se rapprocher des 50M€ initialement réclamés par le PSG.