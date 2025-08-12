Mercato - PSG : Luis Enrique n’en veut plus, ce gros transfert qui va mettre fin au feuilleton !

Ce n’est pas un secret, mais Randal Kolo Muani n’entre plus du tout dans les plans du PSG, qui cherche à s’en séparer cet été. Depuis plusieurs semaines, la Juventus tente de trouver un accord avec Paris pour son transfert. Un véritable feuilleton, qui continue d’avancer positivement selon Fabrizio Romano.
Le mercato du PSG pourrait prochainement être marqué par une grosse vente. Recruté contre 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani n’aura jamais réussi à s’imposer au sein du club parisien. Prêté à la Juventus la saison dernière, l’attaquant français a retrouvé des couleurs, et désormais, le club italien souhaite le recruter définitivement.
Kolo Muani se rapproche d’un départ
Mais sous quelle formule ? Pendant longtemps, la Juventus a proposé un nouveau prêt au PSG, assorti d’une option d’achat. Cela ne convient pas du tout aux dirigeants parisiens, qui souhaitent s’assurer d’un départ définitif de Randal Kolo Muani. Depuis plusieurs jours, les deux parties sont désormais d’accord sur un prêt payant avec obligation d’achat. Le montant total de l’opération devrait se rapprocher des 50M€ initialement réclamés par le PSG.
Un transfert qui devrait se faire
Auprès de DAZN, le journaliste Fabrizio Romano a lâché une prédiction : ce transfert va se boucler à 70 % selon lui. Romano est optimiste dans ce dossier, pour une simple et bonne raison : Randal Kolo Muani souhaite absolument rejoindre la Juve et la Juve souhaite impérativement le recruter.