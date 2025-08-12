Transfert historique à l’OM : Le plan est dévoilé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, l'Olympique de Marseille a déjà marqué les esprits avec le recrutement d'Igor Paixao pour 35M€ bonus compris, le plus gros achat de son histoire. Aujourd'hui, le club phocéen envisage un nouveau coup en ciblant Joel Ordóñez, dont le transfert pourrait également atteindre la barre des 30 millions d’euros. Cependant, des départs sont nécessaires pour avancer dans le dossier.

Dans un mercato estival où la plupart des clubs français doivent composer avec une enveloppe limitée, l’Olympique de Marseille a frappé fort il y a quelques jours en s’attachant les services d’Igor Paixao, dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€ bonus compris, ce qui fait de l’ancien du Feyenoord le joueur le plus cher de l’histoire du club, devançant Vitinha (32M€). Un record qui pourrait déjà tomber.

L’OM s’intéresse à Joel Ordóñez En effet, l’OM lorgne désormais Joel Ordóñez pour renforcer sa charnière centrale, un dossier estimé entre 30 et 37M€ par la presse étrangère, de quoi faire de l’Equatorien, au minimum, le défenseur le plus cher de l’histoire du club phocéen en cas de transfert. Mais pour avancer, Pablo Longoria et ses équipes doivent enregistrer un ou plusieurs départs comme l’explique La Provence dans ses colonnes du jour.