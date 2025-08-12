Transfert historique à l’OM : Le plan est dévoilé !

Cet été, l'Olympique de Marseille a déjà marqué les esprits avec le recrutement d'Igor Paixao pour 35M€ bonus compris, le plus gros achat de son histoire. Aujourd'hui, le club phocéen envisage un nouveau coup en ciblant Joel Ordóñez, dont le transfert pourrait également atteindre la barre des 30 millions d’euros. Cependant, des départs sont nécessaires pour avancer dans le dossier.
Dans un mercato estival où la plupart des clubs français doivent composer avec une enveloppe limitée, l’Olympique de Marseille a frappé fort il y a quelques jours en s’attachant les services d’Igor Paixao, dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€ bonus compris, ce qui fait de l’ancien du Feyenoord le joueur le plus cher de l’histoire du club, devançant Vitinha (32M€). Un record qui pourrait déjà tomber.
L’OM s’intéresse à Joel Ordóñez
En effet, l’OM lorgne désormais Joel Ordóñez pour renforcer sa charnière centrale, un dossier estimé entre 30 et 37M€ par la presse étrangère, de quoi faire de l’Equatorien, au minimum, le défenseur le plus cher de l’histoire du club phocéen en cas de transfert. Mais pour avancer, Pablo Longoria et ses équipes doivent enregistrer un ou plusieurs départs comme l’explique La Provence dans ses colonnes du jour.
Une vente de Jonathan Rowe arrangerait Pablo Longoria
Voilà pourquoi l’Olympique de Marseille est à l’écoute des offres pour Jonathan Rowe, valorisé à 20M€ par la direction. Un transfert de l’Anglais n’est pas à exclure alors que plusieurs formations sont intéressées par ses services, à l’instar de Besiktas, Fenerbahçe, l’AS Rome ou encore l’Atalanta.