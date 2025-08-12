OM : Greenwood va annuler ce transfert ?

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors de l'été 2024, Jonathan Rowe (22 ans) est engagé jusqu'au 30 juin 2029. Pourtant, le club phocéen a songé à le vendre pour environ 20M€ lors de cette fenêtre de transferts. Mais grâce à Mason Greenwood (23 ans), Jonathan Rowe pourrait finalement défendre les couleurs de l'OM la saison prochaine.

Arrivé il y a seulement un an à l'OM, Jonathan Rowe a été annoncé sur le départ. En effet, le club présidé par Pablo Longoria aurait ouvert la porte à un transfert à hauteur de 20M€ pour son numéro 17. Toutefois, l'OM pourrait finalement retenir Jonathan Rowe pour plusieurs raisons.

L'OM oublie l'idée de vendre Rowe Jonathan Rowe a peut-être sauvé sa place à l'OM sur le terrain. D'après Le Phocéen, le club emmené par Roberto De Zerbi pourrait conserver son jeune talent de 22 ans cet été parce qu'il a brillé à l'Euro U21 avec l'Angleterre et parce qu'il est étincelant depuis le début de la préparation avec l'OM. De surcroit, Jonathan Rowe pourrait profiter de la blessure d'Igor Paixao. L'ailier gauche brésilien étant arrivé à Marseille lors de ce mercato estival.