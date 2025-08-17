Bradley Barcola : L'humiliation à l'entraînement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avant de retrouver le PSG pour débuter la saison ce dimanche, Johann Lepenant (FC Nantes) s'est confié sur des souvenirs d'entraînement depuis le début de sa carrière. Le milieu de terrain de 22 ans raconte notamment une anecdote à l'OL quand il était entraîné par Laurent Blanc. Il y avait également Bradley Barcola.

Présent au FC Nantes depuis 2024, Johann Lepenant fera de son mieux pour contenir les assauts parisiens ce dimanche. L'ancien Lyonnais retrouvera Bradley Barcola avec qui il a évolué à l'OL. La saison dernière, les deux équipes avait fait deux matches nuls.

« Je lui mets un petit pont et il tombe par terre » Cet été, Johann Lepenant s'est engagé officiellement avec le FC Nantes jusqu'en 2029. A 22 ans, il a déjà une belle expérience en Ligue 1. Il raconte une anecdote de son aventure à l'OL sous l'ère Laurent Blanc. « Mon plus gros fou rire ? C'était lors d'un toro, à Lyon, avec le coach Laurent Blanc. Il perd la balle et il va au milieu. Il y avait Castello (Lukeba), Malo (Gusto), Bradley (Barcola), on le fait tourner et, à un moment, il tombe par terre. Il se relève, je lui mets un petit pont et il retombe par terre (il se marre) » dit-il dans une interview pour L'Equipe.