Bradley Barcola : L'humiliation à l'entraînement !

Avant de retrouver le PSG pour débuter la saison ce dimanche, Johann Lepenant (FC Nantes) s'est confié sur des souvenirs d'entraînement depuis le début de sa carrière. Le milieu de terrain de 22 ans raconte notamment une anecdote à l'OL quand il était entraîné par Laurent Blanc. Il y avait également Bradley Barcola.
Présent au FC Nantes depuis 2024, Johann Lepenant fera de son mieux pour contenir les assauts parisiens ce dimanche. L'ancien Lyonnais retrouvera Bradley Barcola avec qui il a évolué à l'OL. La saison dernière, les deux équipes avait fait deux matches nuls.
« Je lui mets un petit pont et il tombe par terre »
Cet été, Johann Lepenant s'est engagé officiellement avec le FC Nantes jusqu'en 2029. A 22 ans, il a déjà une belle expérience en Ligue 1. Il raconte une anecdote de son aventure à l'OL sous l'ère Laurent Blanc. « Mon plus gros fou rire ? C'était lors d'un toro, à Lyon, avec le coach Laurent Blanc. Il perd la balle et il va au milieu. Il y avait Castello (Lukeba), Malo (Gusto), Bradley (Barcola), on le fait tourner et, à un moment, il tombe par terre. Il se relève, je lui mets un petit pont et il retombe par terre (il se marre) » dit-il dans une interview pour L'Equipe.
Laurent Blanc tombe par terre et rigole
Entraîneur de l'OL entre 2022 et 2023, Laurent Blanc n'a pas mal pris cette petite humiliation. « Je revois souvent Castello en équipe de France, et on en rigole encore. Il (Blanc) l'avait bien pris, il avait aussi rigolé. Ce qui est drôle aussi, c'est quand le coach répète quatre fois et que le mec ne comprend pas. Le problème, c'est que ça arrive à Nantes (sourire) » poursuit Lepenant.