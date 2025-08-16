Trois recrues au PSG, Luis Enrique annonce le verdict !

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé trois nouvelles arrivées : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Présent en conférence de presse avant la première journée de Ligue 1, Luis Enrique a affirmé que ses recrues étaient toutes aptes à jouer contre le FC Nantes ce dimanche soir.

Alors que le mercato estival va fermer ses portes le 1 septembre à 20 heures, le PSG a déjà annoncé trois nouvelles arrivées. D'abord, Renato Marin a signé librement et gratuitement au PSG. Son contrat avec l'AS Rome étant arrivé à expiration. Ensuite, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait dépensé environ 40M€ pour arracher Lucas Chevalier au LOSC. En effet, Illia Zabarnyi aurait couté près de 64M€ au PSG, étant arrivé en provenance de Bournemouth.

Nantes-PSG : Marin, Chevalier et Zabarnyi convoqués ? Présent en conférence de presse d'avant-match ce samedi, Luis Enrique a été invité à se prononcer sur Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Et le coach du PSG a fait clairement savoir que ses trois recrues étaient aptes à jouer contre FC Nantes ce dimanche soir.