Trois recrues au PSG, Luis Enrique annonce le verdict !

Lors de ce mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé trois nouvelles arrivées : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Présent en conférence de presse avant la première journée de Ligue 1, Luis Enrique a affirmé que ses recrues étaient toutes aptes à jouer contre le FC Nantes ce dimanche soir.
Alors que le mercato estival va fermer ses portes le 1 septembre à 20 heures, le PSG a déjà annoncé trois nouvelles arrivées. D'abord, Renato Marin a signé librement et gratuitement au PSG. Son contrat avec l'AS Rome étant arrivé à expiration. Ensuite, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait dépensé environ 40M€ pour arracher Lucas Chevalier au LOSC. En effet, Illia Zabarnyi aurait couté près de 64M€ au PSG, étant arrivé en provenance de Bournemouth.
Nantes-PSG : Marin, Chevalier et Zabarnyi convoqués ?
Présent en conférence de presse d'avant-match ce samedi, Luis Enrique a été invité à se prononcer sur Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Et le coach du PSG a fait clairement savoir que ses trois recrues étaient aptes à jouer contre FC Nantes ce dimanche soir.
«Ils sont prêts pour jouer»
« Les joueurs qu'on a signés - à savoir (Renato) Marin, (Lucas) Chevalier et (Illia) Zabarnyi - ont pu s'entraîner avec l'équipe. Ils sont prêts pour jouer. C'est positif de savoir qu'on a ce calendrier. Cela signifie qu'on a réussi les objectifs. C'est pour ça qu'on a ce calendrier (aussi dense) », a confié Luis Enrique, l'entraineur du PSG, avant l'entrée en lice de son équipe en Ligue 1.