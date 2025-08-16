Luis Enrique : L'annonce surprise pour la suite du mercato du PSG !

Cet été, le PSG s'est montré discret sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale n'a recruté que trois joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a laissé entendre que le mercato du PSG était peut-être déjà terminé.
Depuis l'ouverture de ce mercato estival, le PSG n'a recruté que trois nouveaux joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. D'abord, le gardien italien de 19 ans a signé librement et gratuitement à Paris, étant en fin de contrat avec l'AS Rome. Ensuite, Lucas Chevalier est arrivé en provenance du LOSC, ayant couté environ 40M€ au PSG. Enfin, Illia Zabarnyi a quitté Bournemouth pour rejoindre le club de la capitale, et ce, pour une somme proche de 53M€.
PSG : Le mercato est clos dans le sens des arrivées ?
Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a lâché ses vérités sur le recrutement du PSG. Selon le coach espagnol, Luis Campos a peut-être déjà terminé son travail dans le sens des arrivées.
«On a pas besoin de beaucoup de joueurs»
« Si un nouveau joueur va arriver avant la fin du mercato ? Notre mercato est le reflet de notre équipe. On n'a pas besoin de beaucoup de joueurs. On a déjà fait le travail il y a un ou deux ans. Il faut rester ouvert au mercato, c'est obligatoire. Mais on n'a pas de problème. Il faut rester tranquille, calme. La versatilité de nos joueurs permet d'être couvert sur toutes les positions. Je suis très content des joueurs déjà arrivés », a déclaré Luis Enrique, l'entraineur du PSG.