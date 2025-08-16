Luis Enrique : L'annonce surprise pour la suite du mercato du PSG !

Amadou Diawara

Cet été, le PSG s'est montré discret sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale n'a recruté que trois joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a laissé entendre que le mercato du PSG était peut-être déjà terminé.

Depuis l'ouverture de ce mercato estival, le PSG n'a recruté que trois nouveaux joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. D'abord, le gardien italien de 19 ans a signé librement et gratuitement à Paris, étant en fin de contrat avec l'AS Rome. Ensuite, Lucas Chevalier est arrivé en provenance du LOSC, ayant couté environ 40M€ au PSG. Enfin, Illia Zabarnyi a quitté Bournemouth pour rejoindre le club de la capitale, et ce, pour une somme proche de 53M€.

