Transfert de Donnarumma : Le problème financier qui contrarie le PSG !

Alexis Brunet

Ce n’est un secret pour personne, Gianluigi Donnarumma est sur le départ du PSG. Le gardien italien pourrait rebondir du côté de Manchester City, mais les Skyblues doivent d’abord vendre Ederson. Galatasaray aurait envoyé une offre de 10M€ pour le Brésilien, mais la formation de Pep Guardiola souhaite obtenir plus d’argent pour son portier.

Lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, ce n’est pas Gianluigi Donnarumma qui prenait place dans la cage du PSG, mais bien Lucas Chevalier. Le Français est arrivé il y a quelques jours pour 55M€ bonus compris en provenance de Lille et il doit remplacer l’Italien qui est lui sur le départ.

Manchester City s’intéresse à Donnarumma L’ère Gianluigi Donnarumma touche à sa fin au PSG. Le portier est poussé vers la sortie par Paris, car il n’a pas prolongé son contrat et Luis Enrique voulait miser sur un autre joueur dans ce secteur, afin d’exécuter au mieux son projet de jeu. Grâce à sa très bonne saison, l’Italien a toutefois des prétendants sur le mercato et aux dernières nouvelles c’est Manchester City qui serait le plus avancé dans ce dossier.