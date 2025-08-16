10M€ : Le deal qui va faire basculer le mercato du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche désormais à vendre Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, qui a déjà fait ses adieux aux supporters parisiens, tiendrait déjà un accord avec Manchester City. Et si les Citizens attendent un départ d’Ederson afin de bouger dans ce gros dossier, Galatasaray a dégainé une première offre pour le portier brésilien.

Il y a une semaine, le PSG officialisait l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Le portier de 23 ans est devenu le nouveau numéro un à Paris, poussant directement Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Et si l’Italien a adressé ses adieux aux supporters parisiens, ce dernier pourrait rapidement rebondir en Premier League.

Donnarumma veut rejoindre Manchester City Et pour cause, comme l’a récemment révélé l’Equipe, Gianluigi Donnarumma a trouvé un accord avec Manchester City. Le gardien du PSG s’est déjà entretenu avec Pep Guardiola, et désormais, afin que le transfert se fasse, le club anglais doit avant tout se séparer d’Ederson, qui intéresse fortement Galatasaray.