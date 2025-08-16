10M€ : Le deal qui va faire basculer le mercato du PSG !

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche désormais à vendre Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, qui a déjà fait ses adieux aux supporters parisiens, tiendrait déjà un accord avec Manchester City. Et si les Citizens attendent un départ d’Ederson afin de bouger dans ce gros dossier, Galatasaray a dégainé une première offre pour le portier brésilien.
Il y a une semaine, le PSG officialisait l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Le portier de 23 ans est devenu le nouveau numéro un à Paris, poussant directement Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Et si l’Italien a adressé ses adieux aux supporters parisiens, ce dernier pourrait rapidement rebondir en Premier League.
Donnarumma veut rejoindre Manchester City
Et pour cause, comme l’a récemment révélé l’Equipe, Gianluigi Donnarumma a trouvé un accord avec Manchester City. Le gardien du PSG s’est déjà entretenu avec Pep Guardiola, et désormais, afin que le transfert se fasse, le club anglais doit avant tout se séparer d’Ederson, qui intéresse fortement Galatasaray.
Le départ d’Ederson se précise
Comme le révèle le journaliste Fabrizio Romano ce samedi, le club turc a formulé une première offre aux alentours des 10M€ pour Ederson. Manchester City attend une somme plus conséquente afin de lâcher son gardien. En revanche, Fabrizio Romano confirme bel et bien que si les Citizens bouclent prochainement le transfert du Brésilien, ces derniers tenteront de finaliser l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Affaire à suivre...