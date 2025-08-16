Le mercato s'emballe : Les quatre prochains transferts visés par le PSG !

Alexis Brunet

Après les arrivées de Zabarnyi et de Chevalier, c’est au niveau des ventes que le PSG devrait faire parler de lui. Nordi Mukiele est en partance vers Sunderland et Randal Kolo Muani pour la Juventus, mais ce n’est pas tout. En effet, le club de la capitale espère se séparer de quatre autres joueurs avant la fin du mercato.

Ces derniers jours, le PSG a décidé de passer à la vitesse supérieure pour son mercato. Alors que le seul Renato Marin avait signé jusqu’alors, le club de la capitale a récemment annoncé les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Deux transferts qui pourraient coûter jusqu’à 121M€ bonus compris à Paris.

Randal Kolo Muani et Nordi Mukiele vont s’en aller Après avoir bien dépensé, le PSG veut maintenant gagner un peu de sous. Prochainement, le club de la capitale devrait commencer par encaisser un chèque de 12M€ grâce à la vente de Nordi Mukiele à Sunderland. Par la suite, c’est Randal Kolo Muani qui devrait rapporter un peu d’argent au champion de France car un accord serait proche d’être trouvé avec la Juventus qui va rapidement envoyer une nouvelle offre à Paris d’après les informations de L’Équipe.