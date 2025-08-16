Gros clash, le PSG balance sur Donnarumma !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pas plus tard qu’il y a quelques jours, l’agent de Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, a publiquement accusé le PSG de malhonnêteté autour de la prolongation avortée du gardien italien. Une version que dément totalement le club parisien, qui joue désormais la carte de l’apaisement dans ce gros dossier de l’été.

Héroïque lors de la campagne victorieuse du PSG en Ligue des Champions la saison passée, Gianluigi Donnarumma va déjà quitter le club parisien. Le gardien italien a fait ses adieux sur ses propres réseaux sociaux il y a quelques jours, tandis que Luis Enrique a publiquement assumé sa responsabilité dans le remplacement de l’Italien par Lucas Chevalier, récemment arrivé à Paris en provenance du LOSC. De son côté, l’agent du joueur lui, n’a pas hésité à critiquer le PSG dans sa gestion du dossier.

Le clan Donnarumma charge le PSG « Le PSG avait formulé différentes demandes. Au final, nous avions accepté une offre inférieure au salaire actuel parce que Gigio voulait rester. Puis, ils ont changé les règles du jeu et à ce moment-là, nous avons interrompu les négociations pour nous revoir après la finale de la Ligue des champions. Nous nous sommes revus avant la Coupe du monde des clubs et ils m’ont confirmé leur volonté de continuer. Le choix de ne pas prolonger a été pris durant le Mondial des clubs, le PSG m’avait même demandé de ne rien communiquer officiellement », a ainsi confié Enzo Raiola auprès de la télévision italienne.