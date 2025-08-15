Guerre dans le vestiaire du PSG : Le mensonge révélé à l’étranger !

Cet été, le PSG a donc recruté Illia Zabarnyi. Un transfert qui a fait beaucoup de bruit puisque l’Ukrainien va cohabiter avec le Russe, Matvey Safonov. Faut-il alors s’attendre à une guerre dans le vestiaire parisien entre les deux coéquipiers ? Du côté de la Russie, on s’est prononcé sur le sujet, dénonçant surtout des tensions créées par les journalistes.
La géopolitique s’invite dans le vestiaire du PSG. En effet, avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la cohabitation entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi va être scrutée de très près au cours des semaines à venir. Faut-il alors s’attendre à des tensions entre les deux coéquipiers au PSG ? Du côté de la Russie, on a tenu à désamorcer un possible conflit entre Safonov et Zabarnyi.
« La France n'est pas un pays aussi russophobe que l’Angleterre »
Ancien président du Spartak Moscou, Andrei Chervichenko a livré son avis sur la relation entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi au PSG. Pour Championat, il a alors confié : « Quant à Zabarnyi, qu'est-ce que ça change qu'il soit ukrainien ? La France n'est pas un pays aussi russophobe que l'Angleterre. Le PSG étant une équipe multinationale, cette question sera traitée avec tolérance ».
« Il s'agit plutôt d'une histoire exagérée par les journalistes »
C’est ensuite qu’Andrei Chervichenko s’en est pris aux journalistes dans cette affaire. « Il est peu probable que Safonov s'en prenne à Zabarnyi. Il s'agit plutôt d'une histoire exagérée par les journalistes », a-t-il alors balancé.