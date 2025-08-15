Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a donc recruté Illia Zabarnyi. Un transfert qui a fait beaucoup de bruit puisque l’Ukrainien va cohabiter avec le Russe, Matvey Safonov. Faut-il alors s’attendre à une guerre dans le vestiaire parisien entre les deux coéquipiers ? Du côté de la Russie, on s’est prononcé sur le sujet, dénonçant surtout des tensions créées par les journalistes.

La géopolitique s’invite dans le vestiaire du PSG. En effet, avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la cohabitation entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi va être scrutée de très près au cours des semaines à venir. Faut-il alors s’attendre à des tensions entre les deux coéquipiers au PSG ? Du côté de la Russie, on a tenu à désamorcer un possible conflit entre Safonov et Zabarnyi.

« La France n'est pas un pays aussi russophobe que l’Angleterre » Ancien président du Spartak Moscou, Andrei Chervichenko a livré son avis sur la relation entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi au PSG. Pour Championat, il a alors confié : « Quant à Zabarnyi, qu'est-ce que ça change qu'il soit ukrainien ? La France n'est pas un pays aussi russophobe que l'Angleterre. Le PSG étant une équipe multinationale, cette question sera traitée avec tolérance ».