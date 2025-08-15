10M€ : Le transfert surprise qui va régaler le PSG !

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma ne cesse d’enflammer le mercato en ce moment. Le PSG souhaite se séparer du portier italien, sous contrat jusqu’en juin 2026. Un cador de Premier League serait sur le coup. Mais ce club doit d’abord boucler un autre transfert avant de pouvoir acter l’arrivée du gardien de but de 26 ans.
Gianluigi Donnarumma au PSG, c’est terminé ! Le portier italien, remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale, a officialisé son départ des Rouge-et-Bleu ce mardi soir. Le gardien de but de 26 ans avait un temps envisagé de rester chez les pensionnaires de la Ligue 1 comme Le10Sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, mais a fini par se faire une raison. Le champion d’Europe devrait donc quitter le PSG cet été, à un an de la fin de son contrat.
Manchester City s'active pour Donnarumma
Gianluigi Donnarumma se serait d’ailleurs considérablement rapproché de Manchester City ces derniers temps. La presse italienne a même annoncé un accord entre les deux parties. Pep Guardiola serait un grand fan de l’Italien et aurait poussé pour sa signature, à tel point qu’elle ne serait désormais plus qu’une question de temps.
Le transfert d'Ederson va arranger le PSG ?
Mais avant de pouvoir acter l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Manchester City doit d’abord se débarrasser d’Ederson. Comme le rapporte TeamTALK, le portier brésilien aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec Galatasaray. Le club turc chercherait désormais à finaliser le deal autour de la somme surprenante de 10M€. Son transfert ferait assurément les affaires du PSG, puisqu’il permettrait à Gianluigi Donnarumma de débarquer à Manchester City avant que son contrat n’arrive à expiration. À suivre...