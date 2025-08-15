10M€ : Le transfert surprise qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma ne cesse d’enflammer le mercato en ce moment. Le PSG souhaite se séparer du portier italien, sous contrat jusqu’en juin 2026. Un cador de Premier League serait sur le coup. Mais ce club doit d’abord boucler un autre transfert avant de pouvoir acter l’arrivée du gardien de but de 26 ans.

Gianluigi Donnarumma au PSG, c’est terminé ! Le portier italien, remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale, a officialisé son départ des Rouge-et-Bleu ce mardi soir. Le gardien de but de 26 ans avait un temps envisagé de rester chez les pensionnaires de la Ligue 1 comme Le10Sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, mais a fini par se faire une raison. Le champion d’Europe devrait donc quitter le PSG cet été, à un an de la fin de son contrat.

Manchester City s'active pour Donnarumma Gianluigi Donnarumma se serait d’ailleurs considérablement rapproché de Manchester City ces derniers temps. La presse italienne a même annoncé un accord entre les deux parties. Pep Guardiola serait un grand fan de l’Italien et aurait poussé pour sa signature, à tel point qu’elle ne serait désormais plus qu’une question de temps.