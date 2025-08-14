«Nous recruterons un joueur» : Un crack au PSG, l'annonce qui peut mettre le feu au mercato !

Après Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG va-t-il boucler un nouveau gros transfert ? La question reste en suspens pour le moment, mais tout semble encore possible. Depuis plusieurs semaines, la piste menant à Maghnès Akliouche a plusieurs fois été évoquée, et du côté de l'AS Monaco, on ne paraît pas très affirmatif sur la possibilité de le voir rester. Envisageant même un recrutement pour le remplacer.
Après avoir mis de longues semaines à lancer son mercato, le PSG a officialisé coup sur coup les arrivées de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Cependant, la porte n'est pas fermée pour l'arrivée d'autres joueurs d'ici la fin du marché des transferts et le nom de Maghnès Akliouche a notamment circulé. Il faut dire que le profil du jeune milieu offensif entre parfaitement dans le nouveau projet lancé par Luis Enrique et Luis Campos. Et du côté de l'AS Monaco, on ne garantit d'ailleurs pas qu'Akliouche ne bougera pas cet été comme l'explique le directeur sportif du club du Rocher Thiago Scuro.
L'AS Monaco ne ferme pas la porte pour Akliouche...
« Je le dis depuis le début, Maghnes est un joueur vraiment spécial, un joueur unique. Il est aussi bien installé à Monaco, donc personne n’est dans l’obligation de faire quelque chose dans sa situation. On espère pouvoir lui montrer qu’il serait bénéfique pour lui de faire au moins une saison de plus avec l’AS Monaco. Il reste encore deux semaines de mercato, nous verrons bien ce qu’il va se passer. Mais notre ambition est de le garder avec nous à Monaco », affirme-t-il en conférence de presse.
... et envisage de recruter un joueur pour le remplacer !
Preuve que l'AS Monaco ne peut pas garantir que Maghnès Akliouche restera, Thiago Scuro ouvre la porte à la possibilité de recruter un joueur pour compenser ce départ. « Nous recruterons un joueur seulement si l’on a besoin de remplacer quelqu’un. Quand vous regardez notre effectif, nous sommes assez forts dans toutes les positions. Nous avons des options, un bon équilibre entre les joueurs jeunes et talentueux et les profils plus expérimentés. Je veux aussi féliciter le travail de notre Academy, La Diagonale, ainsi que le travail d’Adi sur le fait d’ouvrir la porte à nos jeunes, de créer un environnement propice à leur intégration et à leur développement au sein de l’équipe première. Nous sommes prêts à réagir en fonction de nos besoins d’ici la fin du mercato », ajoute-t-il. Tout semble donc possible d'ici la fin du mercato.