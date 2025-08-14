Donnarumma - PSG : Nouvelle révélation sur le prix de son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été le PSG a fini par faire son choix pour son nouveau gardien. C'est Lucas Chevalier qui va devenir le titulaire, obligeant Gianluigi Donnarumma à trouver une autre solution. Déçu par la décision du club de l'écarter pour le match contre Tottenham en Supercoupe d'Europe, le portier italien a dévoilé qu'il quittait le club. Parmi les destinations évoquées, celle de Manchester City est la plus avancée pour le moment. L'opération pourrait se conclure aux alentours des 50M€.

Parmi les principaux artisans de la victoire du PSG en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma ne continuera vraisemblablement pas son aventure à Paris. Le départ de l'Italien est même grandement attendu et il pourrait finir par trouver refuge à Manchester City. Son prix pourrait toutefois légèrement baisser par rapport aux attentes parisiennes révélées ces derniers jours.

Donnarumma se rapproche de Manchester City Convoité par plusieurs clubs en Europe, Gianluigi Donnarumma devrait prendre la direction de la Premier League, sa destination privilégiée. Plusieurs clubs sont sur le coup comme Chelsea et Manchester United mais celui qui retient l'attention est Manchester City. Le gardien de 26 ans aurait déjà été en contact avec Pep Guardiola et les discussions avancent bien en ce moment, comme le rapporte The Telegraph. Son départ du PSG est déjà acté mais il faudra maintenant trouver un accord suffisamment convaincant pour le club. Et il pourrait bien avoir une surprise...