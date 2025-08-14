Donnarumma : C’est fini, la grande annonce du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Malgré ses performances XXL la saison passée dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma ne s’est pas mis d’accord avec les dirigeants du Paris Saint-Germain qui ont même pris la décision de lui trouver un remplaçant sur le marché des transferts en la personne de Lucas Chevalier. Le successeur de l’Italien a été interpellé par son nouveau coéquipier Gonçalo Ramos après le sacre parisien en Supercoupe d’Europe.

En marge de la Supercoupe d’Europe qui s’est déroulée mercredi soir à Udine entre le PSG et Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), beaucoup d’évènements sont survenus en amont. A commencer par la non-convocation de Gianluigi Donnarumma dans le groupe du PSG, justifiée en conférence de presse par Luis Enrique par le fait que le club, sous sa propre impulsion, a décidé de prendre une nouvelle direction au poste de gardien de but avec Lucas Chevalier recruté quelques heures plus tôt.

Donnarumma prend la porte au PSG, place à Chevalier S’en est suivie la publication choc de Gianluigi Donnarumma sur son compte Instagram concernant le fait que « malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe ». Se disant « déçu » et « attristé », le portier italien a donc fait ses adieux au PSG en espérant avoir la possibilité de voir une dernière fois les supporters parisiens au Parc des princes avant son départ pressenti.