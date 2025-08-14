Mercato : Jackpot pour l'OM avec le transfert d'un attaquant ?

Amadou Diawara

Un an après son arrivée à l'OM, Jonathan Rowe serait déjà en instance de départ. En effet, l'attaquant anglais de 22 ans enflammerait le mercato, figurant sur les tablettes de l’Atalanta Bergame, l’AS Roma, Fenerbahçe, Besiktas et du Stade Rennais. Ainsi, l'OM pourrait récupérer une belle enveloppe grâce à la vente de Jonathan Rowe.

Tombé sous le charme de Jonathan Rowe, l'OM de Pablo Longoria a déboursé environ 16,5M€ au total pour l'arracher à Norwich. Malgré tout, l'attaquant anglais de 22 ans pourrait changer d'air dès cet été.

OM : Jonathan Rowe a la cote sur le marché Selon les informations de Foot Mercato, Jonathan Rowe disposerait d'une énorme cote de popularité sur le mercato. En effet, le numéro 17 de l'OM serait suivi par l’Atalanta Bergame, l’AS Roma, Fenerbahçe, Besiktas, le Stade Rennais et plusieurs clubs anglais. Ainsi, l'écurie marseillaise aurait donc la possibilité de finaliser une belle vente lors de cette fenêtre de transferts. Mais quelle est la position de l'OM ?