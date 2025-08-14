OM : C'est le feu pour son mercato !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Pol Lirola devrait claquer la porte du Vélodrome avant la fin de ce mercato estival. Alors qu'il ne figure pas vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi pour la saison 2025-2026, le latéral espagnol ne manquerait pas de prétendants sur le marché. En effet, Pol Lirola aurait la cote en Espagne et en Italie.

Arrivé à l'OM en janvier 2021, Pol Lirola ne devrait plus faire long feu à Marseille. En effet, Roberto De Zerbi ne compterait pas vraiment sur lui pour cette saison 2025-2026. Heureusement pour l'OM, Pol Lirola aurait la cote sur le marché des transferts.

OM : La porte est ouverte pour Pol Lirola Selon les informations de Foot Mercato, l'OM ouvre la porte à un départ de Pol Lirola. Alertés par la situation du latéral espagnol de 28 ans, plusieurs clubs seraient à l'affût pour boucler son transfert lors de ce mercato estival.