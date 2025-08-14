Transfert : L'OM reçoit une offre XXL, il gâche tout !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'OM, Azzedine Ounahi aurait pu faire son retour au Panathinaïkos. En effet, le club grec aurait formulé une belle offre au club marseillais pour récupérer l'international marocain. Toutefois, Azzedine Ounahi souhaiterait rejoindre une écurie évoluant dans l'un des cinq grands championnats du continent.

Arrivé en janvier 2023, Azzedine Ounahi devrait quitter définitivement l'OM lors de ce mercato estival. Alors que Roberto De Zerbi ne compterait pas sur lui, le milieu de terrain de 25 ans serait condamné à partir.

Ounahi : Le Panathinaïkos a formulé une belle offre à l'OM D'après les indiscrétions de Foot Mercato, Azzedine Ounahi avait la possibilité de faire son retour au Panathinaïkos, où il a été prêté la saison dernière. En effet, l'OM aurait reçu une belle offre de la part du club grec. Toutefois, Azzedine Ounahi ne serait pas emballé par l'idée de revenir à Athènes, souhaitant rejoindre une écurie qui évolue dans l'un des cinq grands championnats européens.