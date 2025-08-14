Clash avec le PSG : Le clan Donnarumma balance un nouveau tacle !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gardien du PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma a eu la mauvaise surprise de voir que c'est terminé. Le club a fait son choix entre Lucas Chevalier et lui et l'Italien a même été écarté du groupe pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham mercredi. Une décision qui confirme une fin douloureuse dans la capitale. Enzo Raiola, son agent, n'a pas caché sa colère.

Absent lors de ce nouveau sacre du PSG, Gianluigi Donnarumma devrait quitter le club d'ici la fin du mercato. Le portier italien a bien compris le message envoyé par la direction mais dans son clan, on estime que les choses n'ont pas été faites correctement. Enzo Raiola n'a pas hésité à en rajouter une couche en visant le PSG.

« Nous sommes choqués par le comportement du PSG » En participant activement au sacre du PSG en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a vu sa situation évoluer complètement en l'espace de quelques semaines. L'Italien, sous contrat jusqu'en 2026, s'apprête à quitter le club mais il pourrait en garder un mauvais souvenir. « La Premier League est la bonne étape pour Gigio à mon avis, nous y travaillons. Il n'y a aucune discussion avec les clubs italiens. Nous sommes toujours choqués par le comportement du PSG avec Gigio » déclare son agent Enzo Raiola d'après des propos rapportés par Fabrizio Romano.