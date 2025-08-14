Donnarumma éjecté sur le marché : Le PSG au tribunal ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est désormais acté, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG en cette fin de mercato estival, lui qui a été poussé vers la sortie par Luis Enrique qui compte davantage sur Lucas Chevalier pour l’avenir. Et Enzo Raiola, l’agent de Donnarumma, laisse entendre qu’il pourrait trainer le PSG au tribunal…

La nouvelle a été officialisée mardi soir via un communiqué de Gianluigi Donnarumma sur ses réseaux sociaux : le gardien italien de 26 ans annonce son départ du PSG. Relégué au second plan par le recrutement de Lucas Chevalier, Donnarumma a donc écrit un message d’adieux aux supporters et semble bien parti pour rejoindre Manchester City selon les dernières tendances, alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat au PSG. Mais l’affaire ne va peut-être pas s’arrêter là…

« Un manque de respect » Interrogé par Sky, l’agent de Donnarumma a tenu à régler ses comptes avec les dirigeants du PSG : « Le garçon est désolé de ce qu’il s'est passé. Les dix derniers jours risquent d'effacer quatre années passées ici. Bouleversé par ce manque de respect, c'est tout un château qui s'est effondré. Le PSG avait formulé différentes demandes. Au final, nous avions accepté une offre inférieure au salaire actuel parce que Gigio voulait rester, puis ils ont changé les règles du jeu, à ce moment-là nous avons interrompu les négociations pour nous revoir après la finale de la Ligue des champions. Nous nous sommes revus avant la Coupe du monde des clubs et ils m'ont confirmé leur volonté de continuer. Nous ne nous attendions pas à ce qui s'est passé ces dix derniers jours », indique Enzo Raiola, avant de poursuivre avec une annonce troublante.