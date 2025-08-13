Accord révélé pour cette star : Voici le transfert historique qui peut être bouclé par le PSG cet été !

N’entrant plus dans les plans du PSG, Gianluigi Donnarumma a été mis à l’écart par son club en attendant son départ. Une situation dont souhaite profiter Manchester City, qui disposerait déjà d’un accord avec le joueur pour un transfert. Un deal pourrait ainsi être trouvé entre le champion d’Europe en titre et la formation de Premier League, du jamais vu depuis plus de vingt ans…
Son transfert n’est pas encore finalisé, mais la lettre ouverte publiée sur Instagram mardi soir a tout d’un message d’adieu pour Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie par le PSG à un an de la fin de son contrat. « Quelqu'un a décidé que je ne pourrais plus faire partie de ce groupe et contribuer au succès de l'équipe. Je suis déçu et amer. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et vous dire au revoir comme il se doit, a écrit le portier italien du PSG. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci Paris. »
Donnarumma aurait un accord avec Manchester City
Selon L’Équipe, la prochaine destination de Gianluigi Donnarumma pourrait se trouver en Angleterre, puisque Manchester City aurait déjà trouvé un accord contractuel avec l’Italien. Ce dernier aurait d’ailleurs échangé avec Pep Guardiola. La formation de Premier League doit encore se séparer d’Ederson, ciblé par Galatasaray.
Aucun transfert avec les Skyblues depuis l’arrivée du Qatar au PSG
Du côté du PSG, ce transfert est évidemment vu d’un bon œil alors que Donnarumma sera libre l’été prochain, et ce malgré l’identité du club semblant le plus avancé dans le dossier. Comme le rappelle L’Équipe, le PSG et Manchester City n’ont bouclé aucun transfert depuis l’arrivée du Qatar en 2011, la faute à la rivalité géopolitique entre le pays du Golfe à la tête du club parisien et les Émirats arabes unis, qui possède Manchester City. Ainsi, il faut remonter à 2002, et au départ de Alioune Touré vers l'Angleterre, pour retrouver trace d’une opération entre les deux équipes.