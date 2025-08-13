Accord révélé pour cette star : Voici le transfert historique qui peut être bouclé par le PSG cet été !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant plus dans les plans du PSG, Gianluigi Donnarumma a été mis à l’écart par son club en attendant son départ. Une situation dont souhaite profiter Manchester City, qui disposerait déjà d’un accord avec le joueur pour un transfert. Un deal pourrait ainsi être trouvé entre le champion d’Europe en titre et la formation de Premier League, du jamais vu depuis plus de vingt ans…

Son transfert n’est pas encore finalisé, mais la lettre ouverte publiée sur Instagram mardi soir a tout d’un message d’adieu pour Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie par le PSG à un an de la fin de son contrat. « Quelqu'un a décidé que je ne pourrais plus faire partie de ce groupe et contribuer au succès de l'équipe. Je suis déçu et amer. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et vous dire au revoir comme il se doit, a écrit le portier italien du PSG. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci Paris. »

Donnarumma aurait un accord avec Manchester City Selon L’Équipe, la prochaine destination de Gianluigi Donnarumma pourrait se trouver en Angleterre, puisque Manchester City aurait déjà trouvé un accord contractuel avec l’Italien. Ce dernier aurait d’ailleurs échangé avec Pep Guardiola. La formation de Premier League doit encore se séparer d’Ederson, ciblé par Galatasaray.