Une star du Real Madrid au PSG : La presse étrangère annonce un transfert à 100M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato s’emballe du côté du PSG. Après le transfert d’Illia Zabarnyi et l’annonce de départ de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale n’exclurait pas l’arrivée d’un nouvel attaquant. Le nom de Rodrygo fait ainsi souvent surface. Le Real Madrid aurait d’ailleurs fixé son prix pour l’international brésilien de 24 ans.

Le PSG vit un mercato agité ces derniers jours. Après Lucas Chevalier, le club de la capitale a officialisé le transfert d’Illia Zabarnyi ce mardi. Les Rouge-et-Bleu ne compteraient toutefois pas s’arrêter là. Les dirigeants parisiens n’excluraient pas l’arrivée d’un nouvel attaquant d’ici la fin de l’été, surtout en cas de départ dans le secteur offensif.

Rodrygo, un nouveau départ loin du Real Madrid ? Dans cette optique, le nom de Rodrygo revient très souvent. L’international auriverde a perdu sa place au Real Madrid. Le Brésilien envisagerait donc l’idée d’un nouveau départ, à un an de la Coupe du monde 2026, pour se relancer. Le club madrilène ne serait d’ailleurs pas opposé à un transfert de l’attaquant de 24 ans.