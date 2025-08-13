Succession de Donnarumma au PSG : Lucas Chevalier fait une grande annonce à son père !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 23 ans, Lucas Chevalier est le nouveau gardien numéro 1 du PSG. Recruté pour 55M€ au LOSC, le Français est désormais préféré à Gianluigi Donnarumma. Passer après l'Italien, grand artisan du sacre en Ligue des Champions, ne sera clairement pas simple pour Chevalier. Forcément, le néo-Parisien va être scruté de près et aura une pression sur les épaules, mais c'est visiblement ce qu'il est venu chercher au PSG.

Gianluigi Donnarumma a été décisif en Ligue des Champions, mais malheureusement pour lui, son profil n'était pas ce que Luis Enrique voulait au PSG. Cet été, le club de la capitale a donc opéré un grand changement avec le recrutement de Lucas Chevalier pour 55M€ en provenance du LOSC. Le Français est ainsi le nouveau numéro 1 dans les buts parisiens, tandis que Donnarumma est aujourd'hui poussé vers la sortie par le PSG.

« J'ai envie de passer un cap, sortir de mon cocon et d’un certain confort » Après avoir fait des miracles dans les buts du LOSC, Lucas Chevalier est désormais très attendu au PSG. La pression est d'ailleurs encore plus grande du fait de passer derrière Gianluigi Donnarumma. Mais à ce propos, pour Le Parisien, le père de Chevalier a fait savoir : « Il aurait pu choisir un contexte moins exposé, mais il a le goût du défi, il aime ça. Lucas n’a pas froid aux yeux et il a toujours eu ça en lui car c’est un gamin qui a été lancé en National 2 à 16 ans. On peut se dire que succéder Donnarumma est un pari risqué, mais ce choix correspond à sa mentalité. Quand on a évoqué son futur, il m’a dit : "à Lille, j’ai fait tout ce que j’avais à faire, j’ai envie de passer un cap, sortir de mon cocon et d’un certain confort". Il a choisi, finalement, le challenge le plus difficile qu’on lui proposait ».