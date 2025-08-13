Ousmane Dembélé : Le boycott confirmé au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, Luis Enrique a réussi à impliquer tous ses joueurs dans le travail défensif. On l’a vu, même Ousmane Dembélé s’est largement prêté à ce jeu avec de nombreuses courses pour presser le gardien adverse. Habituellement, il est rare de voir un attaquant faire autant d’efforts. Néanmoins, Eden Hazard l’a confirmé : Dembélé boycotte lui aussi les tâches défensives comme tous les grands joueurs.

En finale de la Ligue des Champions, le PSG a humilié l’Inter Milan (5-0). Et tout au long de la rencontre, les stars parisiennes n’ont pas laissé respirer leurs adversaires. Les images d’Ousmane Dembélé déterminé et prêt à partir presser le gardien milanais ont ainsi fait énormément réagir. Au PSG, c’est tout le monde qui défendait et le numéro 10 parisien s’est ainsi mué en premier défenseur. Un travail pour le moins inhabituelle pour un attaquant et une star.

« Dis moi un bon joueur qui ne boycotte pas les trucs défensifs » Invité de Zack En Roue Libre, Eden Hazard a d’ailleurs évoqué la relation entre les grandes stars offensives du football et les tâches défensives. L’ancien de Chelsea et du Real Madrid a d’abord expliqué : « Je ne faisais pas n’importe quoi tactiquement sur le terrain. C’était plus l’aspect défensif moi. Les bons joueurs, ils boycottent. Les bons joueurs boycottent les tâches défensives ? Oui, tout le monde le sait. Dis moi un bon joueur qui ne boycotte pas les trucs défensifs. Benzema ? J’ai joué 3 ans avec Karim, il boycotte aussi je te le dis. Il ne va le dire, mais il fait le minimum. Je faisais le minimum ».