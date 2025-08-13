Départ de Donnarumma : Les joueurs du PSG se mobilisent après la décision de Luis Enrique

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie par le PSG. Luis Enrique a assumé mardi en conférence de presse la mise à l’écart du portier, remplacé dans les cages par Lucas Chevalier. Alors que l’Italien a évoqué sa situation sur Instagram, de nombreux joueurs ont réagi.
Mis à l’écart par le PSG à un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma est prié de se trouver un nouveau club. Une décision assumée par Luis Enrique mardi, à la veille de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, match pour lequel le portier italien n’a pas été convoqué. « C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, aucun doute, et il est encore meilleur comme personne. Mais c'est la vie des joueurs de haut niveau, je suis responsable à 100% de cette décision difficile. Cette décision est en rapport avec le profil de gardien dont mon équipe nécessite », a confié l’entraîneur du PSG.
« Je suis déçu et amer », confie Donnarumma
Sur Instagram, Gianluigi Donnarumma a réagi à son futur départ en publiant un long message. « Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et amer. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit », a notamment confié le portier italien. Une publication largement commentée par les joueurs du PSG.
Les joueurs du PSG réagissent au cas Donnarumma
« Merci pour tout numero uno », a notamment réagi Ousmane Dembélé, tandis que Désiré Doué salue son partenaire, « le meilleur », selon lui. « L’un des nôtres », a quant à lui réagi Achraf Hakimi, en italien dans le texte. « Grande Gigioni », a écrit Presnel Kimpembe. Présent en conférence de presse mardi, Marquinhos a pu s’exprimer de vive voix sur la situation du gardien : « S'il doit partir, on le remercie du fond du coeur, il a été un très grand leader pendant toutes ses années. Je peux vous donner beaucoup de noms de joueurs qui sont partis et où ça m'a fait mal. Voir partir Donnarumma, ça me ferait mal. D'autres joueurs sont arrivés maintenant, c'est la vie d'un club, c'est comme ça qu'on vit. »