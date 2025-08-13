Départ de Donnarumma : Les joueurs du PSG se mobilisent après la décision de Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie par le PSG. Luis Enrique a assumé mardi en conférence de presse la mise à l’écart du portier, remplacé dans les cages par Lucas Chevalier. Alors que l’Italien a évoqué sa situation sur Instagram, de nombreux joueurs ont réagi.

Mis à l’écart par le PSG à un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma est prié de se trouver un nouveau club. Une décision assumée par Luis Enrique mardi, à la veille de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, match pour lequel le portier italien n’a pas été convoqué. « C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, aucun doute, et il est encore meilleur comme personne. Mais c'est la vie des joueurs de haut niveau, je suis responsable à 100% de cette décision difficile. Cette décision est en rapport avec le profil de gardien dont mon équipe nécessite », a confié l’entraîneur du PSG.

« Je suis déçu et amer », confie Donnarumma Sur Instagram, Gianluigi Donnarumma a réagi à son futur départ en publiant un long message. « Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et amer. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit », a notamment confié le portier italien. Une publication largement commentée par les joueurs du PSG.