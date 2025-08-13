Une star donne son accord : Le transfert important qui se prépare au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le départ de Gianluigi Donnarumma est désormais inéluctable suite à l'arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros, bonus compris. Manchester City apparaît comme sa probable destination, ayant déjà établi un accord contractuel, tandis que Pep Guardiola se prépare à accueillir l'international italien du PSG.

Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant de voir Gianluigi Donnarumma quitter le PSG. Après l’arrivée de Lucas Chevalier pour 55M€ (bonus compris), l’international italien a publié un message sur ses réseaux sociaux mardi soir qui a tout d’un adieu, alors que Luis Enrique a décidé de ne pas le convoquer pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham.

Le message publié par Donnarumma « Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et amer, a notamment écrit le portier du PSG. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit ». Gianluigi Donnarumma ne devrait donc pas attendre la fin de son contrat (juin 2026) pour plier bagage, avec un point de chute qui se dégage.