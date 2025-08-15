« Dégueulasse» : C’est la fin au PSG, il dévoile une décision cruelle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gianluigi Donnarumma, grand artisan du succès du PSG en Ligue des Champions, est aujourd’hui écarté du groupe et laissé sur la touche. Face à cette situation, l’ancien international français Benoît Trémoulinas a dénoncé une décision incompréhensible et inquiétante, illustrant les dérives du football moderne au sein du club parisien.

Depuis plusieurs semaines, la place de Gianluigi Donnarumma au PSG est plus qu’incertaine. L’arrivée de Lucas Chevalier, choisi comme gardien numéro un, et la mise à l’écart de Donnarumma lors des rencontres importantes comme la Supercoupe d’Europe sont autant de signaux clairs : le club pousse son gardien italien vers la sortie. Cette décision surprend et choque une partie de l’opinion et des experts, d’autant que Donnarumma avait grandement contribué à la victoire historique du PSG en Ligue des Champions la saison passée.

L'énorme colère de Trémoulinas L’ancien latéral et consultant Benoît Trémoulinas, ancien joueur professionnel, ne mâche pas ses mots pour qualifier cette situation. « Si c’est normal dans le monde du foot actuel ? On n’est plus étonné. Je ne vais pas dire que c’est normal, mais on n’est plus étonné, surtout de la part du Paris Saint-Germain. On connaît bien aussi Luis Enrique qui prend les décisions. Mais je trouve ça terrible. Oui, il y a eu des moments compliqués avec Donnarumma, mais il fait six mois exceptionnels… Je n’oublie pas le match face à Aston Villa, face à Liverpool… Ils ont gagné la Ligue des Champions en partie grâce à lui aussi. Il a fait le taff. De l’éjecter du groupe comme ça, je trouve ça un peu dégueulasse. » a-t-il confié sur la Chaîne L’Equipe.