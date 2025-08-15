PSG - Donnarumma : La trahison qui ne passe pas...

Pierrick Levallet

L’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG touche à sa fin. Le portier italien a annoncé son départ il y a quelques jours déjà. Le club de la capitale a décidé de ne plus compter sur lui en recrutant Lucas Chevalier. Le gardien de but de 26 ans a toutefois de quoi se sentir trahi au vu de ses performances, notamment en Ligue des champions.

Gianluigi Donnarumma au PSG, c’est bientôt terminé. À un an de la fin de son contrat, le gardien de but de 26 ans a officialisé son départ il y a quelques jours. Le club de la capitale l’a remplacé par Lucas Chevalier, l’invitant ainsi à se trouver un nouveau club. Mais le gardien de but de 26 ans semble avoir du mal à digérer la décision des Rouge-et-Bleu.

Donnarumma trahi par le PSG ? Comme le rapporte Caught Offside, Gianluigi Donnarumma se serait senti trahi par le PSG. Après son excellente campagne de Ligue des champions, le champion d’Europe pensait avoir enfin convaincu son monde dans la capitale. Mais au lieu de cela, les dirigeants parisiens lui auraient planté un couteau dans le dos en lui proposant des offres de prolongation nettement inférieures à ses attentes.