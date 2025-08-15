Mercato - PSG : Donnarumma provoque un autre transfert !

Alexis Brunet

Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie par le PSG. Le club de la capitale pourrait d’ailleurs vendre son portier à Manchester City, qui serait très avancé sur le dossier. Dans le même temps, Ederson devrait lui quitter les Skyblues pour prendre la direction de la Turquie et Galatasaray.

Mercredi 13 août, le PSG a remporté la Supercoupe d’Europe face à Tottenham aux tirs au but (4-3). Pour son premier match avec le club de la capitale, Lucas Chevalier s’est montré décisif. Le Français qui avait commis une petite bourde sur le deuxième but des Spurs s’est bien rattrapé en arrêtant la tentative de Mickey van de Ven.

Donnarumma va s’en aller Habituel titulaire dans les buts parisiens, Gianluigi Donnarumma n’était même pas du voyage à Udine mercredi. Le portier va quitter le PSG, car Luis Enrique ne compte pas sur lui et il devrait d’ailleurs prendre la direction de l’Angleterre. Manchester City aimerait bien le récupérer et des négociations se tiennent actuellement entre les deux formations.