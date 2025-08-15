Le mercato du PSG chamboulé par ce crack !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027, Senny Mayulu ne devrait pas quitter le PSG de si tôt. En effet, les hautes sphères parisiennes auraient prévu de formuler une offre à leur numéro 24 prochainement, et ce, pour qu'il prolonge. Ayant confiance en son crack de 19 ans, le PSG a décidé de ne pas se renforcer au milieu de terrain cet été.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Luis Enrique est tombé sous le charme de Senny Mayulu. A tel point qu'il l'a intégré à son effectif dès sa première saison à Paris.

PSG : Luis Enrique compte sur Mayulu Au fil des mois, Senny Mayulu a pris de plus en plus de place au sein du groupe de Luis Enrique. Et aujourd'hui, le crack de 19 ans est devenu une alternative crédible au milieu de terrain d'après Le Parisien.