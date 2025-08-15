Mercato : L’OM a choisi ses 4 prochaines recrues !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On le sait désormais, avec l’OM, le mercato n’est jamais tranquille. Notamment dans le sens des arrivées. Alors que de nombreuses recrues ont déjà rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi, le club phocéen n’aurait pas encore terminé son recrutement. D’ailleurs, d’ici la fin du marché des transferts, ce sont 4 nouveaux joueurs qui pourraient débarquer à l’OM.

Avec la Ligue des Champions à jouer cette saison, l’OM devait se renforcer qualitativement et quantitativement cet été. Medhi Benatia n’a alors pas chômé pour offre de nouvelles armes à Roberto De Zerbi. Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Timothy Weah ont ainsi rejoint l’OM. Mais voilà que cette liste des arrivées à Marseille devrait s’allonger dans les semaines à venir.

Encore 4 nouveaux joueurs à l’OM ? A quoi faut-il alors s’attendre pour les prochaines recrues de l’OM lors de ce mercato estival ? A en croire les informations de L’Equipe, Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient déjà vendu la mèche auprès de certains. Ainsi, les dirigeants de l’OM auraient notamment fait part de leur volonté de faire venir 4 nouveaux joueurs au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi à Marseille.