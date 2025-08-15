«Un joueur unique» au PSG, c'est confirmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le PSG ne soit pas encore certain de recruter encore cet été, l'arrivée d'un joueur offensif n'est pas à exclure. Dans cette optique, la piste menant à Maghnès Akliouche a plusieurs fois circulé, et l'AS Monaco ne ferme pas la porte un joueur qu'Adi Hutter qualifie d'unique. Mais le PSG va-t-il le recruter ?

Après avoir recruté Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG bouclera-t-il un quatrième transfert cet été ? La question se pose et semble très indécise. Néanmoins, l'arrivée d'un élément offensif ne serait pas à exclure et dans cette optique, la piste menant à Maghnès Akliouche circule depuis plusieurs semaines. Un dossier évoqué par Thiago Scuro. Le directeur sportif de l'AS Monaco ne ferme pas la porte à un transfert de son joueur qu'il juge unique.

Akliouche : La porte est ouverte pour son transfert ? « Je le dis depuis le début, Maghnes est un joueur vraiment spécial, un joueur unique. Il est aussi bien installé à Monaco, donc personne n’est dans l’obligation de faire quelque chose dans sa situation. On espère pouvoir lui montrer qu’il serait bénéfique pour lui de faire au moins une saison de plus avec l’AS Monaco. Il reste encore deux semaines de mercato, nous verrons bien ce qu’il va se passer. Mais notre ambition est de le garder avec nous à Monaco », a-t-il expliqué en conférence de presse.