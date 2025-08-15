«Un joueur unique» au PSG, c'est confirmé ?

Bien que le PSG ne soit pas encore certain de recruter encore cet été, l'arrivée d'un joueur offensif n'est pas à exclure. Dans cette optique, la piste menant à Maghnès Akliouche a plusieurs fois circulé, et l'AS Monaco ne ferme pas la porte un joueur qu'Adi Hutter qualifie d'unique. Mais le PSG va-t-il le recruter ?
Après avoir recruté Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG bouclera-t-il un quatrième transfert cet été ? La question se pose et semble très indécise. Néanmoins, l'arrivée d'un élément offensif ne serait pas à exclure et dans cette optique, la piste menant à Maghnès Akliouche circule depuis plusieurs semaines. Un dossier évoqué par Thiago Scuro. Le directeur sportif de l'AS Monaco ne ferme pas la porte à un transfert de son joueur qu'il juge unique.
Akliouche : La porte est ouverte pour son transfert ?
« Je le dis depuis le début, Maghnes est un joueur vraiment spécial, un joueur unique. Il est aussi bien installé à Monaco, donc personne n’est dans l’obligation de faire quelque chose dans sa situation. On espère pouvoir lui montrer qu’il serait bénéfique pour lui de faire au moins une saison de plus avec l’AS Monaco. Il reste encore deux semaines de mercato, nous verrons bien ce qu’il va se passer. Mais notre ambition est de le garder avec nous à Monaco », a-t-il expliqué en conférence de presse.
«Maghnes est un joueur vraiment spécial, un joueur unique»
Un avis évidemment partagé par Adi Hutter, le coach de l'AS Monaco : « Le visage de mon équipe changerait avec ou sans Akliouche. C’est un joueur spécial. Dans ses mouvements, ses prises de décision… Mais nous verrons bien, comme Thiago l’a dit, notre grande ambition est de le garder ici au moins pour la saison à venir, car il sait ce qu’il a ici, à l’AS Monaco, il connaît notre style de football. Il nous connaît, et nous sommes contents de l’avoir amené à ce niveau, de l’avoir développé en tant que joueur et que personne. Nous pouvons être fiers d’avoir un joueur comme lui, issu de l’Academy et qui performe désormais en équipe première. Nous espérons que Maghnes restera avec nous ».
