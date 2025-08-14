Mercato explosif à l'OM, sept transferts sont programmés !

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival va fermer ses portes le 1er septembre à 20 heures, l'OM pourrait boucler sept transferts dans le sens des départs. En effet, le club marseillais est prêt à se séparer d'Azzedine Ounahi, Amine Harit, Pol Lirola, Faris Moumbagna, Neal Maupay, Jonathan Rowe et de Derek Cornelius.

Depuis l'ouverture du marché, le 16 juin, l'OM a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, l'écurie présidée par Pablo Longoria a déjà officialisé six transferts dans le sens des arrivées : Angel Gomes (LOSC), CJ Egan-Riley (Burnley), Facundo Medina (RC Lens), Igor Paixao (Feyenoord), Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah) et Timothy Weah (Juventus).

L'OM a déjà bouclé 16 transferts Dans le sens des départs, l'OM s'est séparé de 10 joueurs : Luis Enrique (Inter), Quentin Merlin, Valentin Rongier (Stade Rennais), Pau Lopez (Toluca), Ismaël Koné (Sassuolo), Samuel Gigot (Lazio), Amar Dedic (RB Salzbourg), Luiz Felipe (Rayo), Simon Ngapandouetnbu (Montpellier HSC) et Chancel Mbemba (sans club depuis la fin de son contrat).