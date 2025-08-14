Mercato : C'est terminé pour cet attaquant, l'OM a tranché !

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM en janvier 2024, Faris Moumbagna serait condamné à prendre la porte. En effet, le club olympien souhaiterait se séparer de l'attaquant de 25 ans lors de ce mercato estival. Alors qu'il aurait des admirateurs en Turquie, Faris Moumbagna pourrait quitter l'OM de Pablo Longoria sous la forme d'un prêt.

Pour renforcer son attaque, l'OM de Pablo Longoria a bouclé la signature de Faris Moumbagna le 20 janvier 2024. Près d'un an et demi après son arrivée à Marseille, l'international camerounais serait déjà sur le départ.

L'OM ne veut plus de Moumbagna Selon les informations de Foot Mercato, l'OM aurait pris une décision fracassante quant à l'avenir de Faris Moumbagna. En effet, le club emmené par Roberto De Zerbi souhaiterait se séparer de l'attaquant de 25 ans avant la fin de cette fenêtre de transferts, programmée le 1er septembre à 20 heures.