Officiel : Déjà du changement pour Rayan Cherki après son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune pépite de l'OL où il a été formé, Rayan Cherki a connu une belle progression ces dernières années. Son talent a été remarqué et forcément son nom a beaucoup circulé sur le mercato. Le joueur de 21 ans a posé ses valises à Manchester City en début du mercato et le club anglais a de grands projets pour lui visiblement. Il vient d'hériter du numéro 10 laissé vacant par Jack Grealish après son départ.

Auteur d'une belle saison à l'OL avec 12 buts et 20 passes décisives, Rayan Cherki pourrait s'installer avec succès à Manchester City. L'international français a déjà fait ses débuts lors de la Coupe du monde des clubs en inscrivant son premier but. Avec cette responsabilité du numéro 10 dans le dos, il sera très attendu pour le début de la saison en Premier League, lui qui avait été ciblé par le PSG.

Rayan Cherki passe numéro 10 En débarquant à Manchester avec le 29, Rayan Cherki semblait plutôt opter pour une acclimatation en douceur. Mais comme l'a annoncé le club anglais sur ses réseaux sociaux ce jeudi, le Français va porter le numéro 10 désormais. Une belle attention qui en dit long sur les attentes placées sur lui.