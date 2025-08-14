PSG : Le scandale raciste dénoncé à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Menant pourtant 2-0, Tottenham a perdu la Supercoupe d'Europe face au PSG aux tirs au but. Un exercice au cours duquel Mathys Tel, attaquant des Spurs, a raté sa tentative. Un échec qui lui a alors valu de recevoir de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux, ce que condamnent les Spurs.

Après la Ligue des Champions, le PSG a donc raflé la Supercoupe d'Europe. Ce mercredi soir, à Udine, le club de la capitale s'est imposé aux tirs au but face à Tottenham. Les Parisiens ont notamment pu compter sur un arrêt de Lucas Chevalier et un raté de Mathys Tel pour soulever le trophée. L'attaquant français des Spurs s'est donc loupé, de quoi déclencher un scandale.

« Nous sommes dégoûtés » Ce jeudi, Tottenham a condamné les insultes racistes reçues par Mathys Tel suite à son loupé face au PSG. « Nous sommes dégoûtés par les insultes raciales dont Mathys Tel a été victime sur les réseaux sociaux après la défaite de la Supercoupe de l'UEFA hier soir », écrivent dans un premier temps les Spurs sur X.