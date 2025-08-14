Mbappé : Le projet fou qui menace le PSG !

Entre Gianluigi Donnarumma et Paris, c’est fini. Que ce soit l’entraîneur Luis Enrique ou le gardien lui-même, les deux parties ont annoncé la fin de la collaboration. Annoncé du côté de Manchester City, l’Italien pourrait cependant voir la porte des Skyblues se fermer… de manière temporaire. Explications.
Après avoir rallongé son contrat pour deux saisons ainsi qu’une seulement optionnelle, Kylian Mbappé avait pris la décision dès 2023 de ne pas lever l’option pour l’année supplémentaire et donc de s’en aller en tant qu’agent libre à l’été 2023. Un choix qui avait grandement agacé le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi. Malgré les menaces de vente proférées par le dirigeant qatari, Mbappé avait eu gain de cause.
Donnarumma refuse de prolonger, le PSG dit stop
Résultat, le PSG s’est vengé en refusant de lui verser ses trois derniers salaires et diverses primes, provoquant un litige financier et juridique à 55M€ entre les parties concernées. Pendant la Coupe du monde des clubs, Gianluigi Donnarumma a fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il ne prolongerait pas son contrat à Paris et partirait donc libre dans un an comme son agent Enzo Raiola l’a confié en interview pour Sport Mediaset.
Manchester City prépare seulement l’arrivée de Donnarumma pour 2026 ?
Direction Manchester City pour Gianluigi Donnarumma ? D’après L’Équipe et la presse italienne, un accord aurait déjà été conclu sur le plan contractuel. Cependant, Sky Sports affirme qu’Ederson restera le gardien titulaire des Skyblues la saison prochaine. Ce serait du moins la volonté émise en interne par la direction. Il n’y aurait pas de discussions pour la venue de Donnarumma pour la simple et bonne raison que le plan serait de le faire signer libre à l’été 2026. Un feuilleton à la Kylian Mbappé ?