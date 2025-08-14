Mbappé : Le projet fou qui menace le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Gianluigi Donnarumma et Paris, c’est fini. Que ce soit l’entraîneur Luis Enrique ou le gardien lui-même, les deux parties ont annoncé la fin de la collaboration. Annoncé du côté de Manchester City, l’Italien pourrait cependant voir la porte des Skyblues se fermer… de manière temporaire. Explications.

Après avoir rallongé son contrat pour deux saisons ainsi qu’une seulement optionnelle, Kylian Mbappé avait pris la décision dès 2023 de ne pas lever l’option pour l’année supplémentaire et donc de s’en aller en tant qu’agent libre à l’été 2023. Un choix qui avait grandement agacé le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi. Malgré les menaces de vente proférées par le dirigeant qatari, Mbappé avait eu gain de cause.

Donnarumma refuse de prolonger, le PSG dit stop Résultat, le PSG s’est vengé en refusant de lui verser ses trois derniers salaires et diverses primes, provoquant un litige financier et juridique à 55M€ entre les parties concernées. Pendant la Coupe du monde des clubs, Gianluigi Donnarumma a fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il ne prolongerait pas son contrat à Paris et partirait donc libre dans un an comme son agent Enzo Raiola l’a confié en interview pour Sport Mediaset.