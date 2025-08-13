Séparation entre le PSG et Donnarumma : Un problème hallucinant déjà annoncé avec Pep Guardiola !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus en odeur de sainteté au PSG et invité à faire ses valises cet été, Gianluigi Donnarumma pourrait rebondir à Manchester City. Alors que l'Italien aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec les Citizens, cette future cohabitation avec Pep Guardiola chez les Citizens ne manque pas de faire halluciner certains. Explications.

En recrutant Lucas Chevalier pour 55M€, le PSG a un peu plus signifié à Gianluigi Donnarumma qu'il devait s'en aller cet été. A un an du terme de son contrat, l'Italien est ainsi en instance de départ, ce que le principal intéressé a d'ailleurs confirmé ces dernières heures. Luis Enrique ne comptant plus sur lui, Donnarumma pourrait alors rebondir... à Manchester City. Selon les derniers échos, le portier de 26 ans aurait même déjà un accord pour rejoindre les Citizens.

« Ce n'est pas un joueur pour Guardiola » Après déjà recruté James Trafford au poste de gardien cet été, Manchester City pourrait donc ajouter Gianluigi Donnarumma en cas de départ d'Ederson. L'Italien viendrait alors évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. Mais voilà que ce mariage interroge. En effet, pour ESPN, Julien Laurens a fait part d'un problème à propos de Donnarumma et de l'entraîneur des Citizens, expliquant : « Tout ce qu'on a dit sur Donnarumma et ce que Luis Enrique n'a pas aimé, il n'y a aucune chance que Pep Guardiola dise qu'il est un gardien pour lui. Donnarumma n'est pas fait pour le football de Guardiola. Ce n'est pas un joueur pour Guardiola ».