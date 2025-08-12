Bradley Cooper, Christian Bale… Un nouveau sex-symbol débarque au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG continue son mercato estival avec la signature d’Illya Zabarnyi. Après avoir recruté le gardien Lucas Chevalier, c’est au tour du jeune défenseur ukrainien de 22 ans de rejoindre le club champion d’Europe. Sur les réseaux sociaux, le nouveau joueur du PSG fait déjà parler de lui, notamment pour sa ressemblance étonnante avec certaines stars hollywoodiennes.

Le PSG a officialisé ce mardi l’arrivée d’Illya Zabarnyi, jeune défenseur ukrainien de 22 ans en provenance de Bournemouth. Après avoir recruté le gardien Lucas Chevalier, le club parisien continue à se renforcer pour la saison à venir. Ce transfert, estimé à environ 66M€, marque une volonté claire du PSG de rajeunir son effectif tout en préparant l’avenir.

La toile s'agite Sur les réseaux sociaux, sa signature a été énormément commentée. Beaucoup de supporters du PSG se sont félicités de cette acquisition. D'autres se sont amusés à comparer Zabarnyi à des stars hollywoodiennes comme Bradley Cooper. C'est le cas de Bruno Salomon, journaliste pour Ici Paris.