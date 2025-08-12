Le PSG fixe son prix pour ce transfert tant attendu !

Alexis Brunet

À la fin du mercato, il y a de grandes chances pour que Gianluigi Donnarumma ne soit plus un joueur du PSG. L’Italien est plus que jamais poussé vers le départ et il pourrait bien rebondir du côté de l’Angleterre, à Manchester City notamment. Pour mettre la main sur le portier, un chèque de 30M€ sera demandé aux Skyblues.

Le mercredi 13 août, le PSG jouera son premier match depuis la finale perdue de Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0). Encore une fois, les Parisiens vont affronter un club anglais, puisque c’est Tottenham qui se dresse sur la route du champion de France, pour le compte de la Supercoupe d’Europe.

Donnarumma n’est pas retenu dans le groupe À cette occasion, c’est Lucas Chevalier qui devrait prendre place dans la cage parisienne. Le Français tout juste arrivé à Paris a été préféré à Gianluigi Donnarumma, qui est lui plus que jamais sur le départ. Luis Enrique a d’ailleurs pris la décision de ne pas convoquer l’international italien dans le groupe contre Tottenham.