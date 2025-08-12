Le PSG lâche 66M€ : Les premières complications déjà annoncées juste après avoir signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Illia Zabarnyi est officiellement devenu un joueur du PSG. Acheté pour 66M€ à Bournemouth, l'Ukrainien intègre ainsi l'effectif de Luis Enrique où il sera notamment en concurrence avec Marquinhos. Le début d'un nouveau chapitre pour l'ancien de Bournemouth, qui sait dès à présent que ce qui l'attend sera compliqué.

Après avoir dépensé 55M€ pour Lucas Chevalier, le PSG a fait une nouvelle grosse dépense. Un accord à 66M€ avec Bournemouth a ainsi été trouvé pour le transfert d'Illia Zabarnyi. L'Ukrainien est désormais un joueur parisien à part entière. Impatient à l'idée de débuter au PSG, Zabarnyi sait toutefois les difficultés qui sont face à lui.

« Je m'attends à ce que ce soit difficile, mais... » « Je suis impatient à l'idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters. J'ai vraiment hâte d'y être ! Le Paris Saint-Germain est un grand club et je m'attends à ce que ce soit difficile, mais je suis prêt. J'ai juste hâte de découvrir l'équipe et rencontrer tout le monde, et commencer à jouer », a ainsi confié Illia Zabarnyi pour les médias du PSG.