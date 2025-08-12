PSG : Un transfert de «rêve» annoncé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma continue sur le mercato. Le portier italien semble condamné à quitter le PSG cet été. Le gardien de but de 26 ans aurait quelques options pour son avenir. Le champion d’Europe ferait même rêver un cador de Premier League annoncé sur le dossier depuis plusieurs semaines.

Qu’est-ce que l’avenir réserve à Gianluigi Donnarumma ? Cette question enflamme le mercato depuis quelques semaines maintenant. Son contrat au PSG expire en juin 2026, et le club de la capitale le pousse clairement vers la sortie. Le transfert de Lucas Chevalier, officialisé ce samedi, a d’ailleurs confirmé les intentions des Rouge-et-Bleu pour le portier italien.

Donnarumma va quitter le PSG cet été ? Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que voir Gianluigi Donnarumma rester au PSG cet été était un scénario probable, un transfert ne serait pas non plus à exclure. Le champion d’Europe aurait d’ailleurs quelques options sur le mercato. La Premier League lui ferait notamment les yeux doux.