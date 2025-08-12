Transfert refusé, il s'annonce au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec l'arrivée d'Illia Zabarnyi, la question s'est posée de l'avenir de matvey Safonov au PSG. En effet, l'Ukrainien et le Russe arriveront-ils à cohabiter dans le vestiaire parisien ? Tandis que le défenseur central arrive de Bournemouth, le gardien ne devrait lui pas bouger. Pour Safonov, l'avenir s'écrirait bel et bien au PSG.

Cet été, le PSG a recruté deux gardiens avec Renato Marin et surtout Lucas Chevalier. Arrivé en provenance du LOSC, le Français est appelé à être le nouveau numéro 1 alors que Gianluigi Donnarumma est aujourd'hui invité à se trouver un nouveau club. Mais quid maintenant de Matvey Safonov ? Numéro 2 au PSG, le Russe a fait l'objet de certaines rumeurs, notamment compte tenu de l'arrivée de l'Ukrainien, Illia Zabarnyi.

Safonov s'imagine au PSG et pas ailleurs ! Partira ? Ne partira pas du PSG ? L'avenir de Matvey Safonov interroge. Pourtant, dans l'esprit du gardien russe, tout serait visiblement très. En effet, selon les informations de L'Equipe, Safonov ne se verrait actuellement pas ailleurs qu'à Paris. Une position qui l'aurait amené à refuser certaines approches cet été, dont l'une provenant d'un club français.